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Британское издание The Times раскрыло тайну существования у Евросоюза хитроумного плана газовой войны против России. Журналисты не раскрыли деталей, так как они держатся в строгом секрете, однако заявили, что после реализации плана ЕС перестанет зависеть от российского газа.

Вполне вероятно, что речь идет об объединении покупательной способности Европы, которое предложила Испания. Ее власти заявили, что ЕС должен совместно приобретать голубое топливо, что поможет преодолеть зависимость не только от России, но и от всех стран, которые добывают и поставляют газ.

Ранее в манипуляциях с голубым топливом и ценами на него Россию обвинили в Германии. Претендент на пост канцлера Анналена Бербок, которая известна как ярый противник газопровода «Северный поток-2», уверена, что РФ специально придерживает поставки, чтобы взвинтить цены.

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