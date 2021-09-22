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Журналисты издания The Telegraph. Внимательно изучили заявки на получение грантов, поступившие из уханьской лаборатории в Китае и нашли любопытные факты. Они рассказали, что еще в 2018 года китайские учение намеревались заразить летучих мышей коронавирусом в качестве прививки от болезней, опасных для людей.

Речь шла о проведении серии экспериментов с “новыми химерными шипованными белками”. Также китайские исследователи просили 14 миллионов долларов у Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на разработку новых патогенов, которые могли бы передаваться человеку.

Журналисты потребовали реакции уханьской лаборатории, но пока ответа на свой запрос не получили.

Напомним, что после проверок, проведенных в Китае в марте, группа экспертов из разных стран заявила, что наиболее вероятным является естественная передача коронавирусной инфекции сперва от летучих мышей к другим представителям животного мира, а потом человеку. Менее вероятный сценарий – это лабораторное происхождение патогена, которое активно раскручивают Соединенные Штаты.

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