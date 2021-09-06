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Зеленский мечтал получить из рук президента США Джо Байдена «дорожную карту» вступления в Североатлантический альянс, добиться новых преференций из-за скорого запуска «Северного потока-2», привлечь Соединенные Штаты к участию в «нормандском формате» для урегулирования конфликта на Донбассе. Но все это так и осталось мечтами, сообщает автор издания The National Interest Марк Эпископос.

Он поясняет, что кое-что президент Украины все-таки получил. Но 45 миллионов долларов на гуманитарку и 60 млн военной помощи – это не совсем то, на что рассчитывал Владимир Зеленский. Он вполне может называть успехом и это, однако фактически его отправили домой из Вашингтона с пустыми руками.

Напомним, что «Северный поток-2» в разговоре двух президентов все же упоминался. Они назвали его угрозой и выступили против реализации проекта, который фактически уже реализован. Также Байден и Зеленский поговорили о «российской агрессии» и своем невыполнимом желании привлечь Москву к ответственности.

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