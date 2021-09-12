Для своей защиты Индия мечтает покупать только самое лучшее оружие. Однако есть несколько финансовых и идеологических факторов, не позволяющих ей получать желаемое в Европе или Америке. Поэтому Нью-Дели продолжает сотрудничество с Россией.

Автор американского издания The National Interest Кайл Мизоками заявляет, что российско-индийское сотрудничество в оборонной сфере длится более полувека. За это время Нью-Дели лишь изредка разочаровывался из-за того, что купленное оружие не работает или дает сбои. К примерам такого разочарования он относит историю с авианосцем INS Vikramaditya. Портал discover24.ru представляет эту сагу в эксклюзивном переводе на русский язык.

Авианосец «Адмирал Горшков»

Именно такое название носил боевой корабль до того момента, когда его приобрела Индия. История авианосца начинается с 1988 года. В советские времена он назывался «Баку» и отличался от американских аналогов несколько своеобразным дизайном.

По сути, авианосцем были только две трети корабля. Передняя же его часть, оснащенная двумя 100-миллиметровыми пушками, противокорабельными ракетами SS-N-12 и боезарядами класса «земля-воздух» была больше похожа на мощный ракетный крейсер.

В 1991 году, после распада СССР, авианосец стал собственностью России и получил название «Адмирал Горшков». Еще через пять лет на корабле взорвалась котельная, что привело к его списанию на берег. Однако история на этом только начинается.

«Викрамадитья»: из адмиралов в древние индийские цари

В 2000 году Индия в поисках замены для своего единственного авианосца INS Viraat, который подлежал списанию в 2007 году, случайно наткнулась на «Адмирала Горшкова». Вариант ей полностью подходил, так как Россия предложила передать его Нью-Дели совершенно бесплатно. Однако Индии нужно было заплатить за модернизацию корабля и превращение его в «чистый» авианосец 974 миллиона долларов.

Контракт был подписан и работы по модернизации начались. Однако российское предприятие «Севмаш» явно не укладывалось в обозначенные сроки. Кроме того, стоимость работ выросла до 2,9 миллиардов долларов, что почти втрое больше первоначальной цены.

В 2008 году стоимость модернизации возросла до 4 миллиардов, а готовность авианосца находилась на уровне 46 процентов. Индия была вынуждена согласиться, так как в случае отказа она теряла и корабль, и 974 миллиона, уже уплаченные, согласно первоначальной договоренности.

Ситуацию разрешил Дмитрий Медведев в 2009 году. Тогда он был президентом России и задействовал все свои рычаги для того, чтобы подогнать «Севмаш». Кроме того, цена авианосца снизилась до приемлемых 2,2 миллиарда. Благодаря «волшебному пинку» корабль был готов и передан Индии уже в ноябре 2013 года.

Но это еще не конец…

Нью-Дели получил желанный авианосец, однако проблемы на этом не закончились. Все дело в том, что Индия продлила сотрудничество с «Севмашем», выбрав именно это предприятие для гарантийного обслуживания и ремонта авианосца на два десятилетия. Причем запасные части на «Викрамадитью» индийские военные могут раздобыть исключительно на этом предприятии.

К другим проблемам, связанным с авианосцем, эксперт называет его беспомощность в плане противовоздушной обороны. Когда мощный крейсер превратился в просто авианосец, на его борту уже не оказалось систем, способных сбивать самолеты потенциального противника. Вместо них «Викрамадитья» использует эсминец INS Kolkata, который оснащен комплексом ПВО и обеспечивает защиту авианосца.