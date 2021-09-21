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Издание The National Interest сообщило о намерении США начать войну с Ираном.

Как отмечается, ранее США разбомбили Ирак и вторглись в Сирию, совершая это под предлогом борьбы с распространением оружия массового уничтожения. В Иране, как отмечается, США вновь планирует использовать помощь Израиля, который придерживается «ядерного нераспространения».

По словам авторов статьи, вероятность начала войны в Иране весьма большая, так как уступать США иранцы вряд ли захотят. В связи с этим появился вопрос о том, смогут ли иранцы потопить авианосец США. Такая ситуация спровоцировала бы политический кризис в Америке и прекращение военных действий.

Так, указывается, что шесть лет назад в Ормузском проливе Иран устроил стрельбу в километре от авианосца «Гарри Трумэн». Если бы его начали атаковать иранские катера, они смогли бы его хорошо потрепать, но потопить бы авианосец у них не вышло бы. Однако, как указывается, если бы Иран использовал мины на дне, то ситуация бы стала совершенно иной.

Стоимость такой мины составляет всего лишь 25 тысяч долларов, в то время как авианосец стоит миллиарды долларов.

Недавно мы сообщали о том, что Иран отправил к границе с Азербайджаном сотни танков и другой военной техники. Официально ситуация не была прокомментирована.

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