Сотни иранских танков и другой техники движутся к азербайджанской границе, пишет портал Avia.Pro. Предполагается, что речь идет о военных маневрах Тегерана, однако ранее об участии в них реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических комплексов не сообщалось.

Напомним, что ранее Баку оскорбительно высказывался в адрес Ирана, а также пытался блокировать грузовой транспорт, движущихся в сторону Армении и из нее. Вполне вероятно, что Тегеран решил ответить на подобные действия. В любом случае азербайджанские блогеры пишут о «запахе войны» на границе.

Официальных заявлений по поводу боевых действий пока нет ни от одной из сторон. Речь идет исключительно о маневрах. Причем Иран уже проводит одни учения на приграничной территории – в них задействованы беспилотные аппараты.