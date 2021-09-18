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Поломка вертолета Ми-17 в штате Северная Каролина в ходе секретной операции ВС США, вызвала переполох на одной из ферм. Владелец участка Дэн Мур, который раньше служил в спецназе США, подумал, что кто-то жестоко над ним подшутил.

Авторы американского издания The Drive рассказали, что вертолет является собственностью американских спецслужб. В тот день он проводил секретную учебную операцию, но из-за технических неполадок был вынужден приземлиться прямо на ферме. Муру об этом сообщил сосед, который рассказал о российской винтокрылой машине, вторгшейся в его владения.

На самом деле, перепутать американский вертолет с российским было не так и сложно. Из соображений секретности на машину не были нанесены какие-либо опознавательные знаки, а по камуфляжу догадаться о ее принадлежности не представлялось возможным.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщают, что вертолет смог улететь с фермы лишь на следующее утро. На военно-транспортном самолете Bell 407 ему привезли необходимые комплектующие, что позволило пилоту сделать ремонт.

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