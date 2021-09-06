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Загадочный самолет, который совершенно случайно запечатлел на камеру филиппинский фотограф, на самом деле оказался «убийцей» российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом написал главный редактор американского издания «The Aviationist» Дэвид Сенсиотти.

Он пояснил, что речь идет о секретном беспилотнике ВВС США RQ-180. Его разработали специально для проведения разведывательных мероприятий в зонах, надежно охраняемых современными системами противовоздушной обороны.

Дрон может находиться в небе на протяжении суток, взлетая на высоту до 18 километров. Он разработан с применением стелс-технологий нового поколения, а также оснащен всевозможными системами для разведки. Конструкторы установили на него новейшие средства радиоэлектронной борьбы и планируют добавить несколько ударных функций.

Благодаря этому оснащению беспилотник якобы может проникать в охраняемые системами ПВО зоны, проводить разведку, а также уничтожать зенитно-ракетные комплексы. Возможность подниматься на большую высоту делает его невидимым даже для С-400, уверен эксперт.

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