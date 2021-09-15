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Соединенные Штаты обязаны ослабить давление на Россию и перейти к более миролюбивой политике, так как в противном случае им придется решать проблемы, связанные с объединением РФ и Китая. В своей статье в издании The American Conservative эксперт Тед Карпентер пишет, что Вашингтон ни в коем случае не должен допустить сближения Москвы и Пекина.

США неверно распределяет стратегические ресурсы, пытаясь вести холодную войну против Китая и России одновременно. Они должны определиться с одним соперником и давить на него, так как игра на два фронта может закончиться разгромным поражением Вашингтона.

Если Китай и Россия в ответ на агрессивные действия США создадут собственный союз, их возможности окажутся более мощными, чем у Вашингтона. И тогда в случае вооруженного столкновения победитель будет предопределен заранее.

Кроме того, считает Карпентер, США должны продолжать сокращать присутствие в других государствах. Необходимо выводить войска из Сирии и Ирака и не предпринимать новых попыток переместить их в другие регионы планеты.

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