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В 2014 году ВС Украины активно использовали аэропорт Луганска для авианалетов на город. При этом от атак силовиков страдали не только ополченцы самопровозглашенной ЛНР, но и гражданское население.

Телеграм-канал Astra Militarum рассказал, что именно из этого аэропорта взлетели истребители, которые нанесли удар по луганской ОГА. В результате этого налета погибло 8 человек. Еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Ополченцы понимали, что для прекращения налетов необходимо предпринимать решительные меры. Поэтому они организовали операцию по освобождению аэропорта Луганска, которая успешно завершилась 1 сентября 2014 года. Ровно 7 лет назад.

По словам авторов канала, это событие упоминается гораздо меньше, чем другие операции ополчения республик Донбасса. Однако оно имело не меньшее значение, чем продолжительные бои за донецкий аэропорт.

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