1-я Варшавская танковая бригада польских ВС провела учения в непосредственной близости от рубежей Украины и Белоруссии. Неподалеку от населенного пункта Новогруд она отрабатывала форсирование реки Нарев.

Данная бригада является частью 18-й механизированной дивизии, которая создается специально для защиты польских границ. Она будет размещена на восточном направлении якобы для защиты от «агрессии РФ». Однако создание этого подразделения имеет обратный эффект. Оно угрожает белорусским рубежам, поэтому Минск будет вынужден увеличить свое военное присутствие в этом районе.

По мнению экспертов, наблюдавших за учениями польских танкистов, маневры «Запад-2021» были проведены своевременно. Они показали Варшаве, что у Беларуси и России найдется чем ответить на любые провокационные действия.