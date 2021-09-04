Оставив талибам (представители запрещенного в России радикального движения «Талибан») технику и вооружение, Соединенные Штаты откупились от боевиков и обеспечили безопасный вывод своих войск из Афганистана. Такое предположение сделал военный эксперт информационного агентства ТАСС Дмитрий Литовкин.

Он напомнил, что еще за пару месяцев до начала вывода войск Джон Сопко, занимающий пост генерального инспектора по восстановлению Афганистана, сообщил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать обслуживание вертолетов Ми-17 российского производства.

Вполне вероятно, что уже тогда США замыслили получить поддержку талибов и с их помощью беспрепятственно покинуть страну. Ведь именно российские винтокрылые машины, купленные в 2001 году на деньги Соединенных Штатов, отлично справлялись с боевыми задачами в афганском климате. В отличие от американских UH-60 Black Hawk.

По словам Литовкина, после ухода США в Афганистане все же может разразиться большая война. Поэтому соглашение вполне устраивало талибов. Оружие и техника совсем не помешает им в сражениях с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и другими противниками.