В провинции Панджшер, которая упорно не желает сдаваться под власть талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), продолжаются боевые действия. Ополчение Ахмада Масуда отражает атаку за атакой, однако немного повысив интенсивность сражений, террористы сумели захватить одну из важнейших высот.

Это позволило «Талибану» вызволить подразделение своих боевиков, которые на протяжении семи дней находились в ловушке в Панджшерском ущелье. Представители движения заявили, что они сумели достичь определенных успехов, но пока продвижение все равно остается медленным. Они призвали ополченцев отказаться от сопротивления и начать сотрудничать.

Бойцы Ахмада Масуда все еще заявляют западным журналистам, что провинцию взять невозможно, так как она является «самым укрепленным на земле местом». Однако талибы уверены, что достаточно лишь немного усилить давление, чтобы сломить сопротивление.