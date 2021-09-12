Талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) продемонстрировали, что для них ничего не значит не только человеческая жизнь, но и люди, которые ее спасают. Они призвали врачей страны выйти на работу, однако предложили им мизерную зарплату.

В переводе на российскую валюту врачи Афганистана будут получать 3000 рублей. Это очень мало, учитывая, что в стране разразилась настоящая гуманитарная катастрофа. Если раньше бюджет страны формировался из денег, предоставляемых Западом в качестве гуманитарной помощи, то сейчас афганцам приходится как-то выживать самим. А ответственность за них несут именно талибы, которые захватили власть в стране.

Российский посол Дмитрий Жирнов заявил, что в Афганистане сейчас складывается очень сложная экономическая ситуация. Уровень жизни снизился в 4 раза. А без врачей, которые могут просто отказаться выйти на работу из-за мизерных зарплат, страну может захватить коронавирусная инфекция. Сейчас система охраны здоровья в Афганистане, по словам Жирнова, не просто не работает – она отсутствует.