Талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) заявили о вторжении БПЛА Соединенных Штатов в воздушное пространство Афганистана и призвали Вашингтон с уважением относиться к чужим границам. Они также отметили, что воздушное пространство страны является «священным» и не должно нарушаться никем, включая США.

В заявлении движения говорится, что подобные нарушения необходимо «исправить и предотвратить». При этом талибы не раскрывают подробностей инцидента и не указывают, когда именно он произошел.

В настоящий момент «Талибан» удерживает власть в Афганистане. После вывода войск США из страны боевики движения на две недели одолели афганские правительственные силы и 15 августа триумфально вошли в Кабул.