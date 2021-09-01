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Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что использовать самолеты и вертолеты, которые талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) захватили после получения контроля над Афганистаном, так и останутся неподвижным. Главным аргументов в пользу этого утверждения было отсутствие у боевиков квалифицированных пилотов.

Однако спустя несколько дней после подобных заявлений талибы вдруг взяли и подняли в небо вертолет UH-60A Black Hawk. Испытательный полет винтокрылой машины стал настоящей пощечиной США и подтверждением того, что у радикалов теперь имеется собственная авиация.

Проблема с пилотами

Китайское издание Sohu, публикацию которого в эксклюзивном переводе на русский язык представляет портал Discover24, сообщает, что американцы подготовили в Афганистане большое количество пилотов из местных жителей. Многие из них после начала стремительного продвижения «Талибана» к власти в стране покинули ее пределы. Большое количество летчиков вместе с техникой улетели в соседний Узбекистан и другие страны.

Но некоторые пилоты все же вполне могли пойти на сотрудничество с талибами. Боевики не стали пилить сук, на котором сидят, и не устроили кровавые репрессии для уничтожения летчиков. Им гораздо выгоднее сотрудничать с хорошо обученными специалистами, чем самостоятельно учиться поднимать самолеты и вертолеты в небо, а также осуществлять их обслуживание для поддержания в исправном состоянии.

Можно предположить, что на сотрудничество с талибами пошли не только пилоты, но и механики, поэтому у боевиков появилась вполне боеспособная авиация.

Пока радикалы продемонстрировали всего один испытательный полет вертолета «Черный ястреб» американского производства. Вполне вероятно, что они еще не успели или не особо торопятся приводить авиацию в боевую готовность, так как пока надобности в этом нет. Однако уже одного вылета UH-60A Black Hawk достаточно для того, чтобы назвать вывод войск США из Афганистана настоящим позором.

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