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Новое правительство Афганистана выразило несогласие с условиями, на которых его может признать международное сообщество. Об этом рассказывает Sky News Arabia.

Как отмечается, новая власть страны была сформирована радикальным движением «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). О неприемлемых условиях сообщил представитель «Талибана» и замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид.

Согласно его заявлению, эти условия являются нарушением международного законодательства. Кроме того, он выразил возмущение тем, что международное сообщество осуществляет поддержку политики в отношении Афганистана, которую проводят США и европейские страны. Он сообщил, что на это указывают весьма схожие заявления от различных стран.

Также Муджахид отметил, что талибы стремятся установить с другими странами тесные дипломатические отношения, которые будут основаны на взаимном уважении.

Ранее мы сообщали, что талибы собираются провести “чистку” своих рядов. Они займутся проверкой боевиков на предмет совершения действий, которые противоречат идеологии движения.

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