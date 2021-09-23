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На афганском канале ShamshadTV отметили, что в «Талибане» (запрещенная в РФ террористическая группировка) будет проведена «чистка рядов».

Отмечается, что вскоре будет сформирована особая комиссия, которая займется проверкой боевиков на предмет совершения действий, которые противоречат идеологии движения. Журналисты добавляют, что лидеры организации собираются передать данный указ всем силовым структурам в ближайшие 2 недели.

Провинившихся боевиков ждет серьезное наказание, если силовики узнают, что они занимались коррупцией, осуществляли финансовые махинации, устраивали грабежи, преследовали и убивали мирных граждан, а также враждовали друг с другом. Ранее в Афганистане было сформировано новое правительство, однако многие оппозиционные силы назвали его неприемлемым.

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