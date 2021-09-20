Борис Джонсон, глава британского правительства, сообщил, что желает поскорее восстановить отношения с Францией, которые заметно ухудшились после скандала с субмаринами.

Согласно его словам, Британия гордится сформированными с Францией отношениями. Он добавил, что «любовь» к ней «неискоренима». Британский премьер-министр также отметил, что обе страны продолжают сотрудничать друг с другом в оборонной сфере в Прибалтике и Мали. Джонсон надеется, что так продолжится и в будущем.

В СМИ напоминают, что ранее Лондон, Вашингтон и Канберра сформировали новое партнерство AUKUS в области оборонной промышленности. Первым действием в рамках данного альянса станет постройка новейших атомных подлодок для ВМС Австралии. Ранее австралийские власти заключили соглашение с Францией на покупку дизель-электрических подводных лодок на сумму 66 миллиардов долларов. Теперь же контракт разорван.