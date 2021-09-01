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Военнослужащие Соединенных Штатов позорно бежали из Афганистана. Их вывод омрачился терактами, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России).

Люди, которые находились в аэропорту Кабула на момент взрыва 26 августа, рассказали журналисту Мураду Газдиеву, с какими ужасами им пришлось столкнуться. Связаны они были не столько с терактом, сколько с действиями американских солдат. Стремясь защититься от смертников, те открыли огонь по мирным афганцам. Причем стреляли даже по трупам и по людям, которые упали и не могли двигаться.

В результате многие погибли, просто стремясь покинуть страну, которую американцы оставили под властью талибов (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Эту информацию подтвердил и врач-хирург, который заявил, что многие пациенты поступали к нему с огнестрельными, а не с осколочными ранениями. Афганцы же утверждают, что от самого взрыва погибло гораздо меньше людей, чем от паникерства американских военных и их хаотичной стрельбы.

Еще семь человек погибло из-за американцев три дня спустя, когда войска США «отомстили» ИГ за теракт. Ракета угодила в дом, в котором погибла вся афганская семья, не имеющая к взрывам никакого отношения.

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