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Если Украина попытается применить на Донбассе силовой сценарий, война с Россией превратиться для нее в неизбежность, уверен бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Он отметил, что Киев давно бы начал полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики, если бы не опасался вмешательства Москвы. Периодически он идет на обострение, но затем отступает. Подобная ситуация возникла весной, когда российские маневры вынудили ВСУ «передумать» нападать на Донбасс. Сейчас наблюдается новое обострение ситуации.

Киев все 8 лет, которые прошли с начала конфликта, готовился к наступательным действиям против Донбасса. Ополченцы, напротив, ждали, что Украина исполнит свои обещания согласно Минским соглашениям. Поэтому они сейчас находятся в проигрышном положении.

В Киеве это отлично понимают, поэтому вполне могут начать активные боевые действия. Пока там правят устроители переворота 2014 года, эта вероятность никуда не денется. Так же, как и риск полномасштабной войны между Украиной и Россией.

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