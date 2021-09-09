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В информационном агентстве «Страна.ua» отметили, что украинская отрасль судостроения находится на грани исчезновения из-за того, что Киев отдал огромные деньги на приобретение корветов, произведенных в Турции.

Авторы материала отмечают, что в текущем году киевские власти отдали за один подобный корабль 8 миллиардов гривен – такую сумму Украина обычно тратит на все гособоронзаказы за 12 месяцев. При этом эксперты считают, что при наличии реального вооруженного конфликта с российскими ВМС данные корветы будут моментально потоплены.

Согласно словам журналистов, на Крымском полуострове верфи завалены большим количеством заказов, а украинские судостроительные компании продолжают «распиливаться на металлолом». В статье указывается, что сейчас ВСУ крайне необходимы современные средства противовоздушной обороны, бронетранспорт, танки, БПЛА, вертолеты и экипировка для пехотинцев, а не корабли.

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