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Агентство Associated Press, проанализировавшее спутниковые снимки, сделанные над Саудовской Аравией, заявило о выводе Соединенными Штатами своих систем противоракетной обороны.

Несмотря на то, что хуситы продолжают ракетные атаки на Эр-Рияд, США, судя по снимкам, уже успели вывезти из страны несколько батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также на прежнем месте не обнаружился и комплекс THAAD, предназначенный для перехвата ракет средней дальности на большой высоте.

Информация, представленная агентством, подтверждена официально. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты действительно выводят системы ПРО из Саудовской Аравии. Но он не уточнил, какие именно комплексы решено передислоцировать.

Ранее Пентагон заявил, что в распоряжении Саудовской Аравии имеются собственные комплексы Patriot, поэтому она способна защититься от нападения с воздуха своими силами.

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