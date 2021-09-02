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Вашингтон поддерживает «нормандский формат», а также выступает за решение конфликта на Донбассе исключительно в соответствии с действующими нормами международного права. Такое заявление сделали Украина и США после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Американская сторона также заявила, что ответственность за установление на Донбассе мира и стабильности целиком и полностью лежит на России. Именно Москва должна показать, что она хочет прекращения огня в регионе, а также принять непосредственное участие в переговорах по урегулированию конфликтов.

Напомним, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, подписанные в 2015 году. Кроме того, представители Украины больше не намерены встречаться в столице Беларуси в рамках трехсторонней контактной группы. Они предпочитают предпринимать шаги по стабилизации обстановки на Донбассе в «нормандском формате», встречи в котором проводятся с участием России, Франции и Германии.

В совместном заявлении Вашингтон также заявил, что не собирается признавать результаты референдума о воссоединении Крыма с Россией.

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