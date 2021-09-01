США заявили о завершении миссии в Афганистане и тем самым признали свое очередное геополитическое поражение. Одновременно с этим они подтвердили слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что любая попытка нести демократию на штыках обречена на провал.

Уходя из Афганистана, Соединенные Штаты покидают регион, из которого они могли оказывать влияние на политические события в Пакистане и России, в Китае и Индии. Теперь эта возможность для них стала недоступной. Кроме того, США не смогут контролировать 90 процентов рынка наркотиков, что делали на протяжении 20 лет, и добывать полезные ископаемые, которые оцениваются как минимум в один триллион долларов.

Вашингтон, пытаясь установить свой «демократический режим» в Афганистане, сперва сверг власть «талибов» (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), а затем вновь вернул радикалов к власти своим позорным бегством. И если СССР, который не пытался насадить демократию, создал в Афганистане правительство, продержавшееся три года, то американский режим рухнул всего через две недели.

Хотелось бы, чтобы США наконец сделали выводы из своих ошибок. Но скорее всего уже через несколько лет они найдут новую жертву для внедрения демократии с помощью оружия.