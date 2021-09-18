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МИД Франции возмущенно назвал действия Соединенных Штатов по созданию альянса AUKUS ударом в спину. И дело даже не в том, что Париж не получил места в новом блоке. Просто США лишили страну выгодного заказа на строительство подводных лодок для Австралии.

Название AUKUS расшифровывается просто и состоит из первых букв наименований государств, вошедших в альянс – Australia, United Kingdom, United States. Главная цель его создания – это якобы обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, эксперты уже неоднократно повторяли, что в сферу интересов блока войдет и Дальний Восток, а его участники будут дружить исключительно против России и Китая.

Франция из-за создания альянса осталась не у дел, хотя она уже подписала с Австралией контракт на строительство 12 субмарин. Теперь выяснилось, что подлодки для Зеленого континента будет строить Британия или США.

Стоит упомянуть, что эти субмарины будут атомными, хотя Австралия в число ядерных держав не входит. Россия уже призвала МАГАТЭ отслеживать данную ситуацию, так как она может стать неприятным прецедентом для других стран, желающих обзавестись ядерной дубиной.

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