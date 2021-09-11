Евгений Сатановский и Сергей Марков, военные эксперты, в рамках беседы с журналистами ФАН заявили, что Соединенные Штаты в скором времени выведут войска из Сирии, однако постараются сохранить контроль над нефтью.

Согласно их словам, Джо Байден, американский лидер, после вывода вооруженных сил из Афганистана сообщил об уходе из Ирака. Однако без военных баз в этой стране США будет крайне сложно удерживать позиции на сирийских землях. При этом их интересы не совпадают с планами Турции, воющей с курдами в северной части Сирии. Поэтому специалисты считают, что американцы уйдет из САР уже в текущем или следующем году.

Однако Марков предполагает, что при уходе из данной ближневосточной страны Вашингтон «передаст» северные земли не сирийскому правительству, а турецким властям, так как они желают оставить контроль над нефтяными месторождениями. В результате американцы постараются сделать северный регион независимым от Дамаска.