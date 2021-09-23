Автор издания «Взгляд» Дмитрий Дробницкий при комментировании речи Джо Байдена, американского лидера, на Генассамблее ООН выразил мнение о том, что США приступили к закату Европу.

Данный вывод политолог сделал на основе высказываний президента США. Дело в том, что основное внимание Байден уделил Индо-Тихоокеанскому региону, назвав его важнейшим для всей планеты. Он также несколько раз упомянул Ближний Восток, призвав новые власти Афганистана соблюдать человеческие права. Однако про Евросоюз и Североатлантический альянс было сказано лишь один раз о том, что Вашингтон восстановил сотрудничество с ними.

В основном Байден говорил о четырехсторонних отношениях между Австралией, США, Японией и Индией. В данное партнерство также зовут Южную Корею, но не ЕС. На охлаждение отношений с Европой также указывает недавний скандал с подлодками, когда Франция отозвала своего посла, лишившись контракта с австралийскими властями. Эксперт добавил, что последние действия Вашингтона показывают, что ему больше не нужен Евросоюз для достижения своих геополитических целей.