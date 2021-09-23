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Соединенные Штаты продемонстрировали на видео концепт своей новейшей системы Rapid Dragon, которая должна совершить переворот в процессе запуска крылатых ракет. Она разрабатывается совместно компанией Lockheed Martin и ВВС США.

Представители Военно-воздушных сил заявили, что концептом эта система была в прошлом году. Сейчас она обрела весьма реальные формы и даже начала проходить испытания. В качестве носителей для ракет, размещенных на специальных поддонах, использовались самолеты EC-130 и C-17.

В ходе испытаний были проведены тестовые запуски ракет JASSM-ER, благодаря чему удалось получить подтверждение работоспособности системы. Авторы идеи сообщают, что главный ее смысл кроется в увеличении ударной мощи путем привлечения дополнительных самолетов.

Они также рассказали, что изначально носителем должен был быть стратегический бомбардировщик B-1 Lancer. Однако после списания части таких самолетов пришлось довольствоваться тем, что есть. После завершения работы над системой в качестве носителей выступят ракетоносцы-невидимки B-21 Raider.

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