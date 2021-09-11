Правительство Мали намерено привлечь частные военные компании к решению проблемы с боевиками в стране.

На протяжении долгого времени Мали испытывает трудности в борьбе с террористическими группировками. Боевики взяли под контроль сразу несколько регионов страны. Помимо этого, в государстве проявляют активность сепаратисты-туареги, а также западноафриканское крыло «Аль-Каиды» (организация запрещена на территории России).

Ранее Париж пообещал решить проблему с террористами в Мали. С 2013 года в стране находился многочисленный французский военный контингент. Однако столь долгое присутствие французов оказалось неэффективным и не привело к победе над террористами. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении операции в Мали.

В связи с этим правительство страны решило просить помощи у ЧВК, что является частой практикой для африканских государств. По данным Nigerian Tribune, за контракты в Мали решили побороться сразу несколько организаций, среди которых южноафриканская Dyck Advisory Group и российская ЧВК Вагнера.

Помимо этого, помочь Мали в борьбе с радикалами намерена неизвестная центральноафриканская частная военная компания, сообщает Vanguard. Подробностей о том, какая организация базируется в ЦАР, нет. Это могут быть как французы, так и россияне. Сообщается, что между Бамако и Банги организован воздушный мост для перевозки личного состава и снаряжения. Vanguard полагает, что наиболее ценные подряды были отданы россиянам. У самой Центральноафриканской Республики нет опыта создания эффективных ЧВК. Подразделения южноафриканского DAG после провалов в Мозамбике обрели неоднозначную репутацию, которая особенно выделяется на фоне успехов россиян в той же стране.