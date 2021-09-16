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В рамках военных маневров «Запад-2021» в качестве мишеней для военнослужащих использовались списанные Россией БТР-70 и танки Т-80УД.

Отмечается, что соответствующие боевые машины были окрашены в специальные цвета и получили другие опознавательные символы, что помогало отличать их от союзной бронетехники. Данные бронетранспортеры и танки имитировали «вражескую атаку», которую должны были отразить мотострелковые и танковые подразделения.

Указывается, что Т-80УД оснащен дизельным мотором 6ТД. Его производили на Украине, что в настоящее время осложняет починку и усовершенствование данных танков в России. Всего было изготовлено примерно 850 единиц. Их начали списывать еще в 90-х годах прошлого столетия. Что касается БТР-70, то они были приняты на вооружение СССР около 50 лет назад. В российских войсках продолжают использовать их модернизированные версии.

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