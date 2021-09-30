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Давид Арахамия, являющийся главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, предложил отправить спикера парламента Дмитрия Разумкова в отставку.

Как отмечается, необходимо, чтобы инициативу об отставке поддержали не менее одной трети от всех депутатов. Указывается, что Арахамия запросил листы, чтобы собрать подписи депутатов, которые согласны с отставкой Разумкова.

Согласно заявлению издания «Страна.ua», сославшегося на источники, офис президента Украины хотел осуществить подкуп депутатов партии «Слуга народа», чтобы те отдали свои голоса за уход Разумкова.

Как заявил сам Разумков, то, что его захотят отозвать с его должности, было ожидаемым. Он заявил, что не собирается затормаживать процесс, и передаст подписанные листы уже в скором времени.

Недавно депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что на Украине может начаться гражданская война. Причиной этому он назвал русофобские настроения.

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