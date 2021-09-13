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Русофобские настроения на Украине совсем скоро могут стать причиной гражданской войны, уверен депутат ВРУ Олег Волошин. Он пояснил, что в стране появляется все больше радикалов, которых даже боятся судить в соответствии с действующим законодательством. Именно они могут поставить государство на грань серьезного внутреннего конфликта.

По мнению Волошина, данная ситуация стала возможной из-за западных государств, которые фактически подстрекают Украину к продолжению войны на Донбассе.

«Вы герои войны, мы ещё победим, пройдём парадом по Донецку». Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться», – возмущенно заявил парламентарий.

Он считает, что Запад должен демонстрировать жесткую позицию, чтобы прекратить конфликт, а не раздуть его по новой. Также Волошин уверен, что сейчас на Украине найдутся десятки тысяч радикально настроенных граждан, которые могут пойти штурмовать Верховную Раду и им за это ничего не будет.

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  • Анна
  • 11.09.2021
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