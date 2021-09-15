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Китайский правозащитник Вэй Цзиншэн, ныне проживающий в Соединенных Штатах, заявил, что еще в октябре 2019 года располагал информацией о распространении коронавирусной инфекции. Он получил ее от высокопоставленного чиновника в Пекине, после чего предупредил американские спецслужбы.

В издании New York Post. Цзиншен рассказал, что поделился информацией о Covid-19 с китайской правозащитницей Димон Лю. Она, в свою очередь, сообщает, что намеревалась сообщить о грядущей пандемии Мэтту Поттинджеру, который на то время занимал пост заместителя советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Но не сделала этого, так как не предполагала, что коронавирусная инфекция настолько серьезное заболевание.

Правительство США получало сведения о коронавирусе и до этого, заявил экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер. Однако оно не «сумело правильно сопоставить все факты», поэтому предпочло не создавать панику.

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