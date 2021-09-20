Сопредседатель исполкома Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед подвергла жесткой критике действия Анкары, которая с завидной регулярностью наносит авиаудары по территории Арабской Республики. Она заявила, что турки воюют с курдами, но почему-то делают это на сирийской земле, разрушая инфраструктуру и убивая граждан Сирии.

Ахмед призвала на помощь Россию. Она попросила заставить Анкару прекратить воздушные налеты на объекты курдов.

Кроме того, представитель СДС заявила, что Турция фактически захватила северо-восточную часть страны, где сейчас регулярно фиксируются многочисленные военные преступления, совершаемые именно турецкими солдатами. Российская сторона должна оказать содействие в решении этой проблемы и урегулировать конфликт.