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Сопредседатель исполкома Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед подвергла жесткой критике действия Анкары, которая с завидной регулярностью наносит авиаудары по территории Арабской Республики. Она заявила, что турки воюют с курдами, но почему-то делают это на сирийской земле, разрушая инфраструктуру и убивая граждан Сирии.

Ахмед призвала на помощь Россию. Она попросила заставить Анкару прекратить воздушные налеты на объекты курдов.

Кроме того, представитель СДС заявила, что Турция фактически захватила северо-восточную часть страны, где сейчас регулярно фиксируются многочисленные военные преступления, совершаемые именно турецкими солдатами. Российская сторона должна оказать содействие в решении этой проблемы и урегулировать конфликт.

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