В китайском информационном агентстве Sohu считают, что РФ смогла довести до отчаяния союзников Соединенных Штатов в Европе. Перевод материала подготовлен «ПолитРоссией».

По мнению зарубежных политологов, восточноевропейский регион является самым взрывоопасным в плане взаимоотношений с Россией. США приложили немало усилий, чтобы вооружить европейские страны, являющиеся членами Североатлантического альянса. Они также применяют санкции, мешая европейцам налаживать связи с Москвой. Однако российские власти крайне сложно запугать, так как они в течение последних лет активно увеличивали боевой потенциал страны.

Эксперты отмечают, что Вашингтон не откажется от своих амбиций, а Кремль продолжит расширять свои позиции на международной арене. В результате война между странами неизбежна. Восточноевропейские страны же окажутся главным плацдармом для грядущих боевых столкновений. Все это приводит их в отчаянное положение.