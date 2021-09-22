В распоряжении России есть эффективные способы уничтожения американских авианосцев, пишет китайское издание Sohu. Авторы публикации уточняют, что часть из них была придумана еще во времена СССР, но и независимая РФ времени даром не теряла.

Так, Советский Союз разработал ракету П-700 «Гранит», которая создавалась специально для уничтожения авианесущих кораблей США. Она могла наносить удары с расстояния в 500 километров, однако после усовершенствования американских технологий этот боеприпас остался не у дел. Впрочем, он и сейчас используется на некоторых кораблях ВМФ и вполне может огорчить Америку.

Сейчас на вооружении России имеется гиперзвуковая ракета «Циркон», от которой у США нет противоядия. Она развивает скорость до 7 чисел Маха и на последних испытаниях поразила цель на расстоянии 350 км. Впрочем, ранее она уничтожала мишени, находящиеся в девятистах километрах от места пуска.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», отмечают, что Россия весьма успешно находит решения проблемы с американскими авианосцами, поэтому США не стоит радоваться, если один из способов устарел. Они должны помнить, что Москва всегда найдет ему альтернативу.