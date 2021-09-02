В 1954 году Советский Союз принял на вооружение бомбардировщик Ту-95, которого ему очень не хватало для противостояния Соединенным Штатам. Однако с этим самолетом сразу же возникла одна серьезная проблема. Ему банально не хватало топлива, чтобы долететь до США, выполнить боевую задачу и вернуться обратно, пишет китайское издание Sohu. Перевод публикации представлен порталом Discover 24.

Для решения проблемы СССР обратился к Мексике, которую даже успел несколько раз использовать в качестве своеобразного пункта для дозаправки. Это помогло компенсировать недостаток дальности, но ненадолго.

Соединенные Штаты прознали, что Мексика оказывает помощь их главному противнику. И натравили на нее свои спецслужбы. После работы с которыми никакие уговоры и угрозы уже не могли сподвигнуть страну на сотрудничество с СССР.

Единственный выход

После того как Мексика от сотрудничества отказалась, советские конструкторы пошли другим путем. Было принято решение разработать бомбардировщик с ядерной силовой установкой, которая бы обеспечивала неограниченную дальность полета.

Сперва идея казалась невыполнимой, однако уже в 1959 году на свет появился малоразмерный реактор, который предназначался для нового самолета. Впрочем, новым он был только из-за двигателя, так как в качестве платформы использовался все тот же Ту-95.

Доработка реактора непосредственно на первом советском стратеге была завершена конструкторским бюро Туполева в 1961 году. Так появился самолет Ту-119, который вполне можно называть уникальным. Если бы не ряд проблем, с которыми столкнулись разработчики.

И снова проблемы

Уже на первых летных испытаниях было установлено, что ядерный реактор спустя всего несколько часов полета сильно нагревается, создавая реальную угрозу взрыва. Эта проблема была решена путем замены обычного водяного на комбинированное воздушно-водяное охлаждение. Также был установлен контур водоохладителя, в котором жидкость сперва охлаждалась, а затем уже возвращалась обратно к реактору.

Помимо этого, ядерный реактор в столь тесном пространстве могу нанести непоправимый вред здоровью пилотов. Чтобы избежать его, конструкторы установили между кабиной летчиков и силовой установкой специальный защитный экран. Состоявший из толстой свинцовой пластины и резиновой обшивки.

Благодаря всему этому в том же 1961 году самолет был принят на вооружение и начал совершать полеты. Но они снова не продлились долго. Все дело в том, что даже усовершенствованная система охлаждения не спасала реактор от перегрева. Так же как свинец не особо защищал пилотов от радиоактивного отравления.

Конструкторы пришли к выводу, что полноценный ядерный самолет создать невозможно. Чтобы обеспечить эффективное охлаждение реактора, требовался огромный резервуар для воды, который вряд ли бы уместился в воздушной машине. Если же устанавливалась легкая система охлаждения, реактор перегревался и прекращал работу.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты, которые заразились энтузиазмом советских конструкторов, практически одновременно разрабатывали свой самолета на ядерном реакторе. Они сумели изготовить силовую установку, однако после нескольких испытаний пришли к тем же выводам, что и специалисты из СССР. Именно поэтому и Ту-119, и американский NB-36H почти одновременно были сняты с производства. А уже через несколько лет появились первые баллистические ракеты, которые по эффективности и множеству других параметров превосходили ядерные самолеты. Поэтому о последних благополучно забыли.