Сразу в пяти американских штатах – Алабаме, Техасе, Джорджии, Арканзасе и Флориде, – почти не осталось мест в отделениях интенсивной терапии медицинских учреждений. Такой результат дала очередная вспышка коронавирусной инфекции. В остальных штатах с койками пока все более или менее в порядке, но в некоторых не хватает персонала. Количество госпитализаций выросло во всех регионах страны, сообщил обозреватель Тревор Филсет в издании The National Interest.

Он рассказал, что в каждом из упомянутых выше пяти штатов осталось не более 10 процентов коечного фонда, выделенного для пациентов с Covid-19. Все остальные заполнены, причем не только ковидными больными, но и гражданами с другими тяжелыми заболеваниями.

Всего 9 коек осталось и в штате Миссисипи. Здесь причина очередной вспышки заболевания очевидна – самый низкий уровень вакцинации в стране (37,7% населения). То же можно наблюдать и в пяти остальных перечисленных регионах. К примеру, в Алабаме вакцинировалось только 38,3 процента жителей. Свободные койки здесь отсутствуют еще с 18 августа.

Невеселая ситуация складывается и в штате Айдахо, занимающем по иммунизации третье место снизу (39,2%). Из 400 коек здесь осталось всего четыре. Статистика по этому штату показывает, что в основном заразились те граждане, которые не сделали прививки. Причем средний возраст заболевших составляет 43 года. То есть, коронавирусная инфекция косит не только пожилых людей, находящихся в группе риска изначально, но еще и молодежь.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом Discover 24, поясняет, что на необходимость в вакцинации указывает простой факт – граждане США, сделавшие прививки, заражаются коронавирусом в 29 раз меньше тех, кто проигнорировал иммунизацию. Одновременно с этим растет уровень заболеваемости у детей, что очень тревожит медиков. Многие штаты даже решили вернуться к удаленному обучению, чтобы не подвергать учеников риску заразиться.