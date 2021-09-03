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Россия начала масштабные учения на территории Западного военного округа с участием более 400 самолетов и иных летательных аппаратов. Китайское издание NetEase пишет, что место для маневров выбрано не случайно. РФ подняла десятки самолетов в небо у самой границы Североатлантического альянса в качестве ответа на многочисленные его провокации.

Американские корабли и летательные аппараты, а также техника их верных союзников все чаще появляется у рубежей РФ. Особенно заметны агрессивные действия НАТО в Черноморском регионе, где Альянс тренирует свою новую колонию под названием Украина. Однако Москва продемонстрировала, что терпеть подобное совершенно не намерена.

Несколько десятков истребителей, бомбардировщиков, вертолетов и БПЛА устроили настоящее воздушное сражение у самых границ НАТО. Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что теперь Альянс будет знать, чего ему ожидать в случае очередной попытки «подразнить Москву» или устроить масштабную провокацию. Маневры ВКС стали жесткой контрмерой, которая обязательно принесет России свои плоды.

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