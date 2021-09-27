Россия создает новейшее секретное оружие против подводных лодок вероятного противника. Китайское издание Sohu сообщает, что это будут беспилотные летательные аппараты, которые смогут атаковать и уничтожать вражеские субмарины. Подробности в эксклюзивном переводе на русский язык рассказывает портал discover24.ru.

Китайские эксперты отмечают, что в настоящий момент не совсем понятно, что будут представлять из-себя противолодочные дроны. Они выдвигают предположение, что беспилотнику потребуется большой радиус действия, чтобы не упасть где-нибудь в океане. Вполне вероятно, что запускать БПЛА будут с российских боевых кораблей.

Кроме того, дроны нужно наделить способностью сбрасывать гидроакустические буи для обнаружения вражеских подводных лодок и как минимум одной торпедой. В этом случае БПЛА сможет действовать автономно, вычисляя и уничтожая субмарины.

Эксперты описывают и еще один возможный сценарий атак на подводные лодки с применением беспилотных аппаратов. В нем БПЛА применяются исключительно для обнаружения субмарин. Как только они получают результат, сразу же передают координаты АПЛ противолодочным самолетам Ту-142 или Ил-38, которые берут уничтожение на себя.

Идея не нова

Противолодочные дроны нельзя назвать изобретением России. Соединенные Штаты давно работают над беспилотниками MQ-9B «Seaguard», которые предназначены для разведки на море и нанесения ударов по субмаринам и надводным кораблям. БПЛА уже прошли испытания, в ходе которых сбросили в воду несколько десятков гидролокаторов, размещаемых на борту в специально предназначенных контейнерах.

Позже американские беспилотники оснастят еще и инфракрасными и радиолокационными средствами обнаружения, что повысить эффективность поиска подводных лодок. Также имеется возможность дополнить беспилотник легкими торпедами для атак на субмарины. Но основную работу все же будут делать самолеты.

Выбор беспилотника

У России уже имеется несколько видов БПЛА, способных конкурировать с MQ-9B «Seaguard». В качестве противолодочного вполне может использоваться ударно-разведывательный дрон «Охотник», который может нести на борту несколько тонн боеприпасов. Его вполне можно вооружить мощными торпедами для уничтожения подлодок потенциального противника.

Противолодочные ракеты и глубинные бомбы способен нести и БПЛА «Альтаир» с грузоподъемностью до 1 тонны. Важное его преимущество заключается в возможности беспрерывного полета на протяжении 24 часов. Даже подавляющее большинство пилотируемых самолетов так не умеют.

К другим моделям, которые можно задействовать для охоты на субмарины, относятся также «Орлан-10» и «Орион». Россия разрабатывает большое количество БПЛА с увеличенной грузоподъемностью, поэтому на роль противолодочного дрона может быть выбран и совершенно новый аппарат, который пока никому неизвестен.

Авторы публикации сообщают, что в настоящий момент для охоты на подводные лодки Россия использует самолеты Ту-142 и Ил-38. В качестве противолодочных могут использоваться и летающие амфибии Бе-12, имеющиеся в распоряжении Черноморского флота.

Впрочем, идея с беспилотниками смотрится значительно интереснее. Тем более, что Россия рассматривает варианты сетецентрической атаки на подводные лодки целого роя таких дронов. Скорее всего, они будут взаимодействовать между собой посредством искусственного интеллекта, однако это совсем другая история. Целиком и полностью основанная на предположениях.