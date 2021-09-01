Соединенные Штаты всегда выбирают для боевых действия такого противника, который не способен оказать им достойное сопротивление. Кроме того, они обращают внимание на ресурсы, имеющиеся на территории государства, стремясь максимально использовать их, чтобы пополнять свою казну.

По этой простой причине, пишет китайское издание Sohu, США удается не просто удерживать свою экономику на плаву, несмотря на большое количество войн, но и развивать ее.

Главная цель Соединенных Штатов в любой из развязываемых страной войн – это зарабатывание денег. США совершенно не интересуют права человека или любые другие принципы, которые они озвучивают, чтобы вторгнуться на территорию другого государства. Значение имеют только деньги и природные ресурсы.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что именно эти цели объясняют, почему США до сих пор не рискнули напасть на РФ. В войне со столь мощным противником они понесут огромные потери не только в живой силе и технике, но и в деньгах. Именно жадность Вашингтона, его стремление зарабатывать на уничтожении людей, является гарантией безопасности РФ. В войну против Москвы он не будет вступать, так как она приведет к совершенно другому исходу.