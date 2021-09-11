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В следующем году Соединенные Штаты собираются впервые отправить в небо свой новейший бомбардировщик B-21 Rider, который должен заменить и B-1B, и B-2 Spirit, и самый старый B-52. Россия тоже не сидит сложа руки, но она делает ставку на проверенный Ту-160 «Белый лебедь».

В настоящий момент конструкторы модернизируют старые самолеты. Кроме того, запущено серийное производство обновленных Ту-160 с нуля. Стратегические бомбардировщики оснащаются новой авионикой и электроникой, а также более мощными и надежными двигателями НК-32-02.

Именно эта силовая установка может стать причиной новых проблем для Соединенных Штатов. Она позволяет увеличить скорость бомбардировщика, а также дальность его действия.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что во всем этом для США имеется лишь один положительный момент. РФ решила пока не продавать модернизированные двигатели иностранным заказчикам. Поэтому на экспорт силовые агрегаты пойдут только через 30 лет. Все эти годы США будет угрожать только Россия, а ждать опасностей от других стран им не придется.

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