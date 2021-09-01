Планируя вывод войск из Афганистана, Соединенные Штаты называли сразу три преимущества такого шага. Однако на практике они почему-то совсем не выглядят преимуществами, пишет китайское издание Sohu. Его публикацию представляет портал Discover 24.

Итак, среди основных достоинств вывода войск называлась возможность высвободить дополнительные подразделения и перебросить их в Индо-Тихоокеанский регион для более эффективного сдерживания «китайской агрессии».

Второе преимущество – это возможность сэкономить средства. США вложили в Афганистан более двух триллионов долларов и были не намерены продолжать расходовать их и в будущем. Тем более, что позже выяснилось, что деньги вкладывались абсолютно напрасно.

Третье преимущество, по словам американского руководства, должно было заключаться в возможности властей и дипломатов сосредоточиться на разработке новых путей взаимодействия с Китаем.

Как упоминалось выше, при подробном рассмотрении все это сложно назвать преимуществами. Вывод войск США открыл возможность для взаимодействия между Китаем и захватившими власть в Афганистане талибами (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). КНР инвестировала в страну немалые деньги, и именно радикалы дали гарантии, что эти средства продолжат работать безо всяких рисков для Пекина.

Усилить позиции в Индо-Тихоокеанском регионе США удалось. Впрочем, сделали они это за счет союзников. Под руководством британского авианосца Queen Elizabeth там собрались японские, австралийские, индийские суда, которые представляют угрозу только на вид. На деле же они совершенно не опасны. Тем более, что соединение кораблей медленно, но верно распадается – фрегат «Кент», к примеру, отправился на базу Сасебо в Японии для технического обслуживания, а Queen Elizabeth после ряда проблем в своем дальнем походе уже не хочет демонстрировать величие британской империи.

Авторы публикации обращают внимание на эпидемиологическую ситуацию в Японии и Индии, а также заявляют, что лучше бы вместо сдерживания придуманной США агрессии эти страны занимались борьбой с коронавирусом. Энергии у них для этого достаточно, но вот расходуется она совсем не туда, куда нужно.

Получается, что кроме экономии денег, США больше ничего не добились выводом своих войск из Афганистана. На очереди – Ирак и Сирия, где также находится американский военный контингент. Уже сейчас можно предвидеть заявления Джо Байдена и других руководителей Соединенных Штатов о преимуществах вывода этих сил. Однако станут ли они достоинствами или добавят Америке новых проблем, пока не знает никто.