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Индия рискует поссориться с Россией из-за истребителей Су-30МКИ, разработанных специально для нее, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что Нью-Дели очень расстроил РФ неприятным сюрпризом, напрямую связанным с этими самолетами.

Все дело в том, что в скором времени Индия намерена принять участие в совместных маневрах, которые будут проводиться в Японии. И в них она планирует задействовать истребители Су-30МКИ. Такая новость стала для России неприятным сюрпризом. Ведь Токио вряд ли упустит возможность внимательно изучить самолеты, чтобы разработать стратегию противодействия им в случае вооруженного столкновения с Москвой.

Авторы публикации объясняют, что с одной стороны Нью-Дели волен сам решать, где и когда использовать истребители, за которые уплачена немалая сумма денег. С другой же, он поступает не слишком красиво, отлично зная о разногласиях между Японией и Россией.

Подобные действия могут совсем не понравится Москве, которая в будущем либо перестанет продавать Индии технику вообще, либо сможет предложить только урезанные ее варианты без ключевых функций.

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