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Учения России и Белоруссии «Запад-2021» прошли с размахом и привлекли к себе внимание всей планеты. Обе страны продемонстрировали высокий уровень военного мастерства, однако один существенный недостаток эксперты китайского издания Sohu все-таки обнаружили.

Они напомнили о нескольких подряд учениях Североатлантического альянса, проводимых летом, и обратили внимание на то, что они проводили под единым командованием. В ходе маневров «Запад-2021» белорусскими военными командовал начальник Генштаба Виктор Гулевич, а российскими – Валерий Герасимов, возглавляющий Генеральный штаб ВС РФ.

По мнению авторов публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», РФ и Беларуси необходимо сформировать единое командование, которое позволит существенно повысить эффективность маневров и синхронизировать действия обеих армий.

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