Китайские СМИ задались вопросом рынка вооружения, который может измениться из-за того, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) получил огромное количество оружия и военной техники. Об этом сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на китайское издание Sohu.

По мнению автора статьи, сами талибы не думали о том, что сумеют получить столько оружия и техники, и теперь не очень понимают, что со всем этим делать. Речь идёт о тысячах армейских бронемашин, разнообразном стрелковом оружии, о вертолётах и штурмовиках.

Автор издания предполагает, что в итоге американское оружие, оказавшее в руках талибов, может оказаться на внешнем «чёрном» рынке. То есть, его получат различные террористические организации в Центральной Азии, к примеру, уйгурские сепаратисты. В связи с этим китайские эксперты отметили, что не стоит удивляться, если за пределами Афганистана будут замечены американские карабины М4, винтовки М16, или ПТРК.

Недавно талибы заявили, что Китай является основным зарубежным партнером движения в Афганистане. Также было отмечено, что Китай собирается помочь движению в восстановлении страны.