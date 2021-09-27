Стратегические бомбардировщики B-2 являются грозным оружием Соединенных Штатов. Их главные преимущества – это стелс-технологии, благодаря которым самолет сложно обнаружить, а также большая дальность полета. В распоряжении американских ВВС имеется 20 таких воздушных машин и если все они атакуют Россию, это станет для войск противовоздушной обороны серьезным испытанием.

Авторы китайского издания Sohu написали, что такая атака, проведенная внезапно, позволит США добиться цели. Однако у России есть инструменты, с помощью которых она лишит бомбардировщики эффекта неожиданности.

Российские РЛС, в отличие от многих других радиолокационных станций, способны обнаруживать невидимые американские самолеты. Радары метрового диапазона сыграют одну из главных ролей в отражении массированного авианалета. После обнаружения бомбардировщиков РФ нанесет по ним удар зенитно-ракетными комплексами и атака захлебнется, уверены эксперты из Китая.