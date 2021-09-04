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Российские зенитные ракеты комплексов С-400 «Триумф» и истребители Су-30СМ скоро начнут развертывание на учебно-тренировочной военной базе возле Гродно и Барановича в Беларуси. Тем самым две страны, Россия и Беларусь, будут совместно противостоять расширению НАТО на восток. Об этом в весьма позитивном ключе пишет китайский портал Sohu. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Для России и Беларуси появление С-400 возле Гродно очень выгодно. Глядя на карту, не случайно эти мощные ЗРК максимально приближены к силам НАТО. Отсюда зенитные ракеты комплексов С-400, имеющих дальность обнаружения 600 км и дальность поражения 380 км, не только могут прикрывать свои объекты на границе Беларуси, но и берут под прицел базу ВВС США в Центральной Польше.

Польская авиабаза «Ласк», стала местом развертывания передовой 52-й боевой группы ВВС США, которая является частью 52-го истребительного авиационного полка США в Германии. Эта база находится всего в 360 км от российской базы С-400 в Гродно. Иными словами, в условиях войны взлетающий оттуда истребитель может быть сбит российскими ракетами С-400 с базы в Гродно непосредственно во время его взлета.

Для Польши также очень невыгодно стало покупать 32 истребителя F-35. Это решение считается необходимым для польских военных нужд, но цена F-35 – совсем не из дешевых. К тому же зачем покупать так много истребителей? Считается, «чтобы углубить отношения между Польшей и США».

Разумеется, Польше нужна защита. В прошлой истории Польша всегда имела «трения» с соседями, и сейчас особенно озабочена «тенью России» и отсутствием безопасности. Кроме того, Польша рассчитывает на развитие: покупка боевых самолетов, строительство базы, готовой к приему американских военных являются шагом, за которым последуют американские инвестиции и тем самым многие неявные выгоды.

С другой стороны, как быть с угрозой этих новых боевых единиц для России? Это стало первым примером, когда истребители F-35 были отправлены в ближайшее место от границ России. Как должна на это ответить Россия?

Прежде всего, стратегически значимый район Калининграда является первым по важности фактором, который должна учитывать российская армия. В последние несколько лет, после размещения в этом месте тактических ракет «Искандер-М», систем ПВО С400 и «Бастион-П», здесь сформирована передовая сверхмощная ракетная позиция. Даже если польские и американские войска будут накапливать поблизости больше войск, перед лицом такой совершенной наступательной и оборонительной системы ни ВВС, ни флот, ни армия НАТО не осмелятся действовать опрометчиво.

В водах к северу у России есть также Балтийский флот, который достаточно боеспособен. Поэтому, учитывая различные небезопасные для себя условия в Польше, самая большая возможность для России в противостоянии НАТО – это продолжать наращивать здесь свои военные базы.

Военная помощь США Польше сейчас на самом деле является результатом перераспределения всех американских сил в Европе. Число американских войск, официально дислоцированных в Германии, было на практике сокращено, чтобы обеспечить их «временное» развертывание в Польше.

Еще одна особенность системы С-400 – это то, что она может быть и противоракетной. Это тоже важно для России при размещении С-400 максимально приближенными к границам НАТО.

Что касается того, насколько эффективно С-400 может бороться с истребителями-невидимками, в настоящее время нет подтвержденных данных, например, о том, сколько воздушных целей отражается радаром и насколько вероятно их обнаружение. Эксперты пока что сомневаются, смогут ли комплексы С-400 обнаружить истребитель-невидимку F-35 на безопасном расстоянии, достаточном для обеспечения запуска зенитных ракет при внезапной атаке. По совокупным характеристикам С-400 примерно на 30% выше, чем С-300. Кроме того, в Сирии ЗРК С-400 доказал, что может надежно обнаруживать любые современные самолеты американского производства.

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