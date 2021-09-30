У Вьетнама есть реальный шанс стать не только первым, но и привилегированным покупателем новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate. Чтобы решить проблему с отсутствием во вьетнамских ВВС истребителей пятого поколения, ему достаточно принять всего одно правильное решение, пишет издания Soha. Размышления авторов публикации в эксклюзивном переводе на русский язык представляет портал discover24.ru.

Зачем Вьетнаму истребитель 5-го поколения

В течение ближайших 10–15 лет стелс-истребителями пятого и шестого поколений обзаведутся все страны мира, которые думают об усовершенствовании своих ВВС и о повышении обороноспособности в целом. Кто-то уже имеет их в своем авиапарке. Так, Китай выпустил свои J-20 и J-31, Южная Корея и Япония приобрели американские F-35, Сингапур сделает то же самое к 2026 году.

Кроме того, Индонезия совместно с Южной Кореей занимается разработкой KF-21, которые через пять лет отправятся в серийное производство, Индия пока сосредоточена на выборе дизайна собственного самолета, а Пакистан планирует купить истребители пятого поколения у Пекина. Что в такой ситуации остается делать Вьетнаму? Можно пойти по простому пути и закупить F-35 у Соединенных Штатов, однако на самом деле он не так прост. Высокая стоимость истребителей, огромные эксплуатационные расходы и затраты на обучение пилотов, длинная очередь и долгое ожидание – это те факторы, которые не позволяют получить самолеты в ближайшее десятилетие.

Вот на этом моменте на сцену выходит российский Су-75 Checkmate. Уже на выставке МАКС-2021, где был представлен этот однодвигательный самолет, Москва назвала Вьетнам в числе потенциальных партнеров. Также была озвучена цена в 30–35 миллионов долларов, которая вполне устраивает Ханой. Впрочем, она скорее всего будет установлена для внутреннего рынка, но у Вьетнама, как уже говорилось выше, есть все шансы стать VIP-клиентом.

Инвестиции в создание Су-75? Почему бы и нет!

В рекламном ролике разработчиков Checkmate мелькнуло изображение пилота с вьетнамской символикой на форме. Это означает, что Россия хочет видеть Ханой в числе покупателей новейшего истребителя. А также то, что если Вьетнам обратиться к ней для приобретения самолета, он обязательно его получит. Вот только на каких условиях?

У Ханоя есть возможность самому определить эти самые условия. Он должен инвестировать в создание Су-75 десятки или даже сотни миллионов долларов. России это позволит гораздо быстрее завершить разработку и запустить истребитель в серию, а Вьетнаму – получить самолет первым и на VIP-условиях.

Риски в этом решении есть, однако они полностью нивелируются преимуществами истребителям, пишут авторы публикации.

Первое из них – это отличные тактико-технические характеристики, способность исполнять роль штурмовика, истребителя-невидимки, самолета, способного атаковать цели на суше, на море и в воздухе, проникать сквозь эшелонированные заслоны ПВО. Все это вполне подходит Вьетнаму.

Второе преимущество – это низкие эксплуатационные расходы. По данному критерию Су-75 значительно превосходит американский истребитель F-35, только один час полета которого обходится почти в 60 тысяч долларов. Не говоря уже об обслуживании, ремонте и замене каких-либо комплектующих.

Не стоит забывать и о третьем преимуществе – модульной конструкции, которая позволяет легко адаптировать Су-75 под потребности конкретной страны и установить на него собственное вооружение и оборудование.

Как уже упоминалось, некоторые риски есть, однако шансы на успех гораздо выше. Поэтому если Вьетнам задумывается о приобретении истребителя пятого поколения, ему нужно действовать прямо сейчас. Инвестирование средств в Checkmate – это реальная возможность получить современный универсальный самолет даже раньше, чем некоторые конкуренты, причем купить его по низкой цене.

Россия анонсировала первый вылет Су-75 на 2023 год, а начало серийного производства – на 2026-й. Вполне вероятно, что она не уложится в эти сроки, однако с помощью вьетнамских инвестиций задержка составит не более 1–2 лет. Это вполне приемлемо для Вьетнама, у которого просто нет никаких шансов раньше получить истребитель 5-го поколения из других источников.